ليلة من الزمن الجميل.. أمسية طربية استثنائية بجدة اليوم

يحيي النجوم محمد ثروت، ميادة الحناوي، عفاف راضي، حفل ليلة من الزمن الجميل، مساء اليوم الخميس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يبث الحفل على شاشة "MBC مصر".

ومقرر أن يقدم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي خلال حفل ليلة من الزمن الجميل، باقة مميزة من أبرز أغانيهم التي يعشقها الأجيال القديمة والحديثة وخالد في وجدان جمهورهم.

حفل ليلة من الزمن الجميل

ليلة الدموع.. آخر ليالي مدينة جدة

حفل ليلة الدموع، تنافس 8 مطربين من اللون «الحزايني» على تقليب المواجع وإثارة الأشجان في الحفل الذي أطلق عليه الجمهور ليلة «قطع الشرايين»، قضى الحضور ليلة من النحيب والنديب، يتناولون قهوة سادة أثناء الاستماع لأغاني حفل النكد، ورفعوا شعار «المناديل إجباري».

اجتمع النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، حمادة هلال، هيثم شاكر، طارق الشيخ، آدم، أحمد كامل، مسلم في حفل غنائي استثنائي تحت عنوان "ليلة الدموع"، منذ أسابيع قليلة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدم مطربين "اللون الحزايني" مجموعة من الأغاني المأساوية، ورغم ذلك تحمس الجمهور السعودي لحضور ليلة تقليب المواجع ومراجعة الحسابات العاطفية، إذ نفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها وطرحها على مواقع ومنافذ البيع.

وضم حفل ليلة الدموع مجموعة متنوعة من النجوم المصريين الذين يقدمون مزيجًا دراميًا من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، التي لاقت استحسانًا من الجمهور بشكل كبير.

ليلة الدموع

حفل ليلة الدموع.. طارق الشيخ يُبكي الحضور بـ"كتاب حياتي يا عين"

أبكى المطرب طارق الشيخ جمهور المملكة العربية السعودية بأغنية “كتاب حياتي يا عين”، في حفل ليلة الدموع، الذي أقيم منذ أسابيع قليلة على خشبة مسرح بنش مارك في مدينة جدة.

طارق الشيخ

"دموع" بداية حمادة هلال بحفل ليلة الدموع

صعد النجم حمادة هلال، على خشبة حفل ليلة الدموع، الذي منذ أسابيع قليلة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

جاءت بداية غناء حمادة هلال، خلال أغنية “دموع”، التي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ، وتتلاءم مع أجواء الحفل الذي جاء بعنوان “ليلة الدموع”.

حمادة هلال

حمادة هلال يوعد جمهوره بحفل قادم.. هغني سبونج بوب:

ومازح "حماده" جمهوره ومتابعيه بعد انتهاء أغنية “دموع"، أثناء طلبهم غنائه “مسطول”، وبالفعل قدم الجزء الأولى من الأغنية حتى لا يكسر ضوابط الحفل، والتي تضمنت الالتزام بالأغاني الحزينة فقط، ووعد حمادة هلال جمهوره تقديم العديد من أغاني الفرح والمرح خلال حفل غنائي قادم، وأبرزها أغنية “سبونج بوب”.

شيرين عبدالوهاب تُشعل الأحزان .. جرح تاني في حفل ليلة الدموع

أشعلت شيرين عبدالوهاب، أحزان جمهور المملكة العربية السعودية، بأغنية “جرح تاني” في حفل ليلة الدموع الذي أقيم منذ أسابيع قليلة على خشبة مسرح بنش مارك بمدينة جدة.

وتفاعل جمهور السعودية مع أغنية “جرح تاني”، وبدأ في البكاء مع بداية الأغنية التي أثارت مشاعر الجميع من الحضور .

ظهور شيرين عبدالوهاب في حفل ليلة الدموع يُصدم جمهور السعودية

وكانت شيرين عبدالوهاب، مفاجأة حفل ليلة الدموع، والذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مع بداية أولى فقراته، وأصيب الجمهور بصدمة بمجرد ظهررها على خشبة مسرح بنش مارك.

شيرين عبدالوهاب

تامر عاشور "ملك النكد" في ليلة الدموع

سيطر الفنان تامر عاشور، على قلوب جمهور المملكة العربية السعودية والوطن العربي في حفل ليلة الدموع، الذي أقيم منذ أسابيع قليلة بمدينة جدة، وحقق نجاحًا وانتشارًا واسعًا على مُختلف منصات التواصل الاجتماعي.

تامر عاشور

تامر عاشور يلامس قلوب الجمهور .. أبكى الوطن العربي في حفل ليلة الدموع

استطاع تامر عاشور أن يُبكي جمهور السعودية من الحضور والوطن العربي في حفل ليلة الدموع، وذلك بمجموعة من أغانيه الحزينة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، وبمجرد ظهوره على خشبة مسرح بنش مارك بدأ الحاضرون ترديد أغانيه والبكاء مع إحساسه الذي لامس القلوب.

وتصدر تامر عاشور، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ساعات من انتهاء حفل ليلة الدموع بالسعودية.