نظم قصر ثقافة المعابدة بتنظيم ورشة حكي للأطفال، ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" والذى يهدف إلى نشر الثقافة والفن بين الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية.

واستقبل القصر مجموعة من الأطفال، تراوحت أعمارهم بين 6 و 12 عامًا، تحت إشراف منصور عبدالحكيم، رئيس القصر.

وهذه الورشة نُظمت من قبل ثناء محمود، حيث قامت بشرح السلوكيات الصحيحة للأطفال. تركزت المحاضرة على قيمة الأمانة، وأهمية التعاون والصدق في حياة الأطفال. وتهدف هذه الورشة إلى تنمية وتعزيز قيم المواطنة والسلوك الحسن بين الأطفال.

قدمت ثناء محمود الورشة بطريقة تفاعلية ومشوقة، حيث ساهمت في جذب انتباه الأطفال وتفاعلهم مع الموضوع. تم تنظيم أنشطة وألعاب مبتكرة تساعد الأطفال على فهم السلوكيات الصحيحة وتطبيقها في حياتهم اليومية.

وتأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتعكس هذه الفعالية التزام الحكومة في تعزيز الثقافة والفن بين الأطفال وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة لهم خلال فترة الإجازة الصيفية.

بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، قام فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم هذه الفعالية. وقد حظيت الفعاليات الثقافية والفنية التي نظمتها القصر بتفاعل كبير من الأطفال وأولياء الأمور، حيث أثبتت أنها تعتبر وسيلة مسلية وتعليمية لقضاء الإجازة الصيفية بشكل مفيد.

تمنح هذه الفعاليات الأطفال فرصة لاكتشاف المواهب الفنية وتطويرها، وتشجعهم على التعبير عن أنفسهم بصورة إبداعية ومبدعة. كما تهدف إلى تشجيع حب المطالعة واكتساب المعرفة، وتعزيز التواصل والتعاون بين الأطفال من خلال الأنشطة الجماعية.

باختصار، تعد ورشة حكي للأطفال التي نظمتها قصر ثقافة المعابدة جزءًا من فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا"، وتهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات الصحيحة بين الأطفال. كما تعكس التزام الحكومة في تعزيز الثقافة والفن بين الأجيال الصغيرة وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وجذابة لهم.

السلوكيات الصحيحة للأطفال في ورشة حكي بـ"ثقافة المعابدة"

السلوكيات الصحيحة للأطفال في ورشة حكي بـ"ثقافة المعابدة"

السلوكيات الصحيحة للأطفال في ورشة حكي بـ"ثقافة المعابدة"