ميادة الحناوي تشغل أزمة وتتسبب في انقسام السوشيال ميديا.. "صوتها اتغير"

في واحدة من أجمل ليالي الطرب القديم، أشعلت الفنانة السورية ميادة الحناوي مسرح بنش مارك أثناء حفل " ليلة من الزمن الجميل"، الذي أقيم مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات ضيف جدة 2023 بالمملكة العربية السعودية وهو الظهور الأول لها، والأمر الذي جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل.

ميادة الحناوي تطرب الحاضرين في "ليلة من الزمن الجميل"

قدمت الفنانة ميادة الحناوي، باقة من أجمل أغانيها التي اعتدنا على سماعها، لجمهور جدة في حفل الزمن الجميل، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ردد معها أغلب الوصلات الغنائية، وقدمت تحيتها إلى الشعب السعودي، في ختام الليلة الطربية بحضور عمالقة الزمن الجميل.

وبعد الحفل تصدر اسم المطربة السورية ميادة الحناوي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أدائها الباهر مساء أمس، إلا أن كان لرواد السوشيال ميديا رأي آخر حيث أعربوا عن إستيائهم من صوتها والذي تغير بشكل مفاجئ وهاجموها شر هجوم.

ميادة الحناوي

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون ميادة الحناوي بسبب صوتها

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة ميادة الحناوي، خاصة رواد موقع "إكس" تويتر سابقًا، بعد أدائها أمس في حفل "ليلة الزمن الجميل"، بسبب صوتها الذي زعم البعض بأنه تغير.

وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا كالأتي، "مو هذي مياده اللي نعرفها، ليتها حافظت على ماتبقى من تاريخها اول مره اشوفها تتمايل"، "صوتها كان زمان جميل الحين حرام فضيحة"، "هي ميادة مال صوتها اتغير ليه"، "مش ده صوت ميادة اللي نعرفه في حاجة غلط".

ميادة الحناوي

وانقسمت أراء مواقع التواصل الاجتماعي، ودافع الكثيرون عن ميادة الحناوي حيث جاءت كالأتي، "كمية الانتقاد والمسبات على هالڤيديو مخيفة، يا عمي لازم تفهموا إنه الجمهور رايح وهو عارف إنه صوت ميادة الحناوي تعبان وادائها متواضع مقارنة بالماضي، تماماً نفس الجمهور اللي بيحضر جورج وسوف، ماجدة الرومي وصباح فخري سابقاً .. الجمهور بيحضرهم لقيمتهم الكبيرة بالوجدان والموروث،" جماعة السوشيال ميديا خليكم بالفرافير إللي بتسمعوهم وسيبكم من الكبار، لأنه لو ينشزوا من اليوم لحد ما يفارقونا برضه رح تبقى قيمتهم أعلى من المؤديين اللي بتسمعوهم"، "ومازال صوتها جميل سيدة الفن العربي"، "الصراحة الموضوع مقرف حرام صار الفنان يهكل هم يعمل حفلة من ورا المراقبين والحاقدين"، "أنا ما عجبني صوتها بالأغنية بس معاك حق على الأقل نحترم تاريخها وعمرها".