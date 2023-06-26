يا ليلة العيد .. ميادة الحناوى تدخل جمهورها في أجواء الاحتفالات| فيديو

هنأت الفنانة ميادة الحناوي، جمهورها فى مصر والوطن العربى، بغنائها مقطع من أغنية "يا ليلة العيد"، لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وطرحت ميادة الحناوي أغنية “يا ليلة العيد” بصوتها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "يا ليلة العيد" كلمات الشاعر أحمد رامى، والحان الموسيقار رياض السنباطى، ويقول مطلعها: "يا ليلة العيد أنستينا، وجددتي الأمل فينا

هلالك هل لعنينا، فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا، على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان، ودار الكاس على الندمان

وغني الطير على الأغصان ".

نبذة عن الفنانة ميادة الحناوي

ميادة الحناوي، مطربة سورية من مواليد مدينة حلب 8 تشرين أول 1959 لقبت ب مطربة الجيل، لحن لها كبار الملحنين العرب امثال بليغ حمدي، رياض السنباطي، محمد الموجي، محمد سلطان، حلمي بكر، فاروق سلامة، سيد مكاوي ، سامى الحفناوي وصلاح الشرنوبي وغيرهم حققت شهرة وجماهيرية كبيرة في الثمانينات من القرن العشرين.

أعاد اكتشافها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى السهرات بمصيف بلودان في سوريا وكان عبدالوهاب آنذاك صديقا شخصيا لأحد وزراء سوريا والذي كان زوجا للفنانة ميادة الحناوي عام 1977 ميادة الحناوي هي أول مطربة عربية تسجل أغانيها بنظام المسارات أي تسجيل اللحن على مسار (تراك) والغناء على مسار آخر، وأول مطربة عربيه تطلق أغانيها على أسطوانات ليزر.