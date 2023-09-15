تعليق أمريكي جديد بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ليس أمرًا مضمونًا، ولن يعتبر بديلا للسلام مع الفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة، أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، عندما سيتحقق، سيكون برأيي حدثا سيؤدي إلى تحول كبير في الشرق الأوسط وحتى أبعد منه، خارج المنطقة".

وأضاف: "ولكن ليس أمرا مضمونا أننا سنصل إلى ذلك".

وأكد أنه لا يمكن لتطبيع العلاقات بين البلدين أن يكون بديلا للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وزير الخارجية الأمريكي يدعو للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أفاد وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، بأنه إذا توقفت إيران عن عمليات تخصيب اليورانيوم؛ فمن المُمكن إحراز تقدم على صعيد العودة للاتفاق النووي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

أضاف بلينكن، في تصريحاته له، أن قرار الخروج من الاتفاق النووي مع إيران كان خاطئا، وسيكون من المؤسف إذا لم ننجح في العودة له.

إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين:

تعليقًا على إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين المحتجزين لديها، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نبذل كل ما يمكن لإعادة أي أمريكي محتجز بالخارج ونتقبل أي انتقادات في هذا الشأن".