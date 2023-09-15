اقرأ غدا بالوفد.. اختتام التدريب المصري- الأمريكي "النجم الساطع" بحضور وزير الدفاع

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اختتام التدريب المصري- الأمريكي "النجم الساطع" بحضور وزير الدفاع".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"معيط": عضوية مصر في "بريكس" فرصة لتنفيذ مشروعات تنموية.

وجدي زين الدين: رؤية عبدالسند يمامة لإصلاح منظومة التعليم

صلاة الغائب على أرواح ضحايا المغرب وليبيا في الأقصى والأزهر ومساجد مصر

"الصحة العالمية" تحذر من دفن ضحايا الإعصار الليبي في مقابر جماعية

هيئة الأرصاد: مصر آمنة وبعيدة عن تكرار إعصار دانيال

تنفيذًا لتعليمات الرئيس.. مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة إلى ليبيا

الغرف التجارية تكشف أسباب زيادة الأسعار

مد تنسيق الشهادات الفنية حتى الثلاثاء المقبل

سيول هائلة تضرب المغرب بعد أيام من الزلزال المدمر

انهيار عقار يتسبب في إخلاء 11 أخرى بالإسكندرية

تحركات إيرانية خطيرة مع الحوثيين