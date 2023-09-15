فؤاد سركيس لـ الوفد: فستان رانيا يوسف صممت خلال ٧ أيام وتكلفته 110 دولار

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة لتخطف الأضواء إليها من جديد وتتصدر عناوين الصحف والإعلام بإطلالتها الأخيرة.

وكشف مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس تفاصيل تصميم فستان رانيا يوسف كواليس خضوعها لجلسة تصوير جديدة في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد .

وقال فؤاد سركيس ان الفستان ضمن كولكشن خريف وشتاء 2023.2024، وتم اختياره من قبل خبيرة الموضة مايا حداد ورانيا يوسف لتخضع لجلسة تصوير مميزه، اثناء تكريمها في بيروت.

واوضح ان تم تصميم الفستان من قماش الكريب مع الليكرا باللون الازرق الغامق مع مكشكش من الجانب مع اعتماد قصة ألوان شولدر بشكل مختلف.

واضاف ان صممت الفستان خلال أسبوع واعتمد لون الأزرق ليواكب خطوط الموضة العالمية في باريس وبلغ ثمنه 110دولار بما يعادل 30 ألف مصري.

واكد ان رانيا يوسف تملك قوام ممشوق يسمح لها بالتألق بأكثر من تصميم لتطل بإطلالات ساحرة في أحدث ظهور لها

وتألقت رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، مزجت بين الاحتشام والنعومة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشكش من الجانبين صمم من قماش الكريب مع الليكرا بالون الازرق الغامق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.