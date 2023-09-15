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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد العاصمة يسجل الهدف الأول ويصعب مهمة الأهلي في السوبر الإفريقي

عز الدين بلعيد لاعب
عز الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة

تقدم فريق اتحاد العاصمة بالهدف الأول على الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي الجارية الآن على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

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الأهلي واتحاد العاصمة.. تعادل بدون أهداف بعد مرور نصف ساعة في السوبر الأفريقي

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الشناوي يتألق ويحرم اتحاد العاصمة من هدف التقدم على الأهلي

جاء الهدف من ضربة جزاء في 42 عن طريق اللاعب زين الدين بلعيد.

 ألغى الحكم هدف تقدم الأهلي على اتحاد العاصمة الجزائري الذي جاء في الدقيقة السادسة عن طريق النجم محمود عبدالمنعم كهربا، إلا أن الحكم ألغاه بسبب تدخل خاطئ على يد الحارس.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي. 

الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول. 

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم. 

الهجوم: محمود كهربا

مقاعد بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة:

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس.

 يلعب الأهلي المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

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