الشناوي يتألق ويحرم اتحاد العاصمة من هدف التقدم على الأهلي

تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وتصدى لهجمة خطيرة من فريق اتحاد العاصمة ليحرمه من التقدم على الفريق الأحمر بالهدف الأول في مباراة السوبر الأفريقي الجارية الآن.

ومازال التعادل السلبي مسيطرًا على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة المقامة علبى ملعب ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور 25 دقيقة.

والغى الحكم هدف تقدم الأهلي على اتحاد العاصمة الجزائري الذي جاء في الدقيقة السادسة عن طريق النجم محمود عبد المنعم كهربا في، إلا أن الحكم ألغاه بسبب تدخل خاطي على يد الحارس.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا

مقاعد بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس

ويلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.