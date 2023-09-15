السوبر الأفريقي.. جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المباراة الأن

تدعم جماهير الأهلي فريق الكرة الأول من داخل ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية قبل لقاء اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي.

صور.. جماهير الاهلي في مباراة السوبر الأفريقي

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بـ السوبر الأفريقي:

وتذاع مباراة الأهلي و اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي ، عبر قنوات، beIN Sports HD 6، SSC EXTRA 3 HD.