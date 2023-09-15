الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة نشهد ارتفاعا في الرطوبة، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، لافته إلى وجود نشاط من الرياح حيث تتراوح سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة ووجود شبورة مائية صباحا من الساعة 4 وحتى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد واختفاءها مع صعود اشعة الشمس.

البحر الأبيض المتوسط

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حركة الملاحة البحرية من خفيفة إلى معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1لـ1.5 متر، ومعتدلة أيضا على البحر الأحمر ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 لـ2 متر والرياح شمالية شرقية، وسيبدأ التحول إلى الأجواء الخريفية مباشرة، ليغادر فصل الصيف بيوم 23 سبتمبر، ويبدأ انكسار درجات الحرارة ليلا، مع زيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، وظهور السحب شمال البلاد، وزيادة قطرات الندى، وتكّون الشبورة المائية.

