4 أطعمة تسبب الإدمان.. البيتزا والشوكولاتة في الصدارة

بالتأكيد لديك طعام مفضل يمكنك تناوله على مدار الساعة، وعادة ما نرغب في تناول الحلويات أو الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية، وهنا يمكنك معرفة الأطعمة الصحية الأربعة التي قد تسبب الإدمان.

واكتشف الباحثون الأطعمة التي تثير الرغبة الشديدة في تناول الطعام في أغلب الأحيان، وقاموا بقياس شدة الرغبة الشديدة وصنفوا مستوى الإدمان باستخدام مقياس.

هل يمكن للطعام أن يسبب الإدمان حقًا؟

رسميا، لا يعتبر الإدمان على الغذاء مرضا، ومع ذلك، وجد الباحثون أن السكر يمكن أن يكون له نفس التأثيرات على أدمغتنا مثل الأدوية القوية.

وتقول خبيرة التغذية فاسيلسيا بونوماريفا حصريًا لموقع MedicForum، إن استهلاك السكر له نفس تأثيرات الكوكايين ويغير الحالة المزاجية، ربما بسبب قدرته على تحفيز المكافأة والمتعة، مما يؤدي إلى السعي وراء السكر.

واستطلعت الدراسة 120 طالبًا وسألت 400 طالبًا عن سلوكهم الغذائي، وطُلب من المجموعة مقياس للسماح للأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بالإشارة إلى شدة رغبتهم الشديدة في تناول الأطعمة المختلفة، والمثير للدهشة أن ردود المشاركين تختلف أحيانًا بشكل كبير.

ومع ذلك، فمن غير المستغرب أن يختار الطلاب الشوكولاتة باعتبارها الطعام الأكثر إدمانًا، وأعقب ذلك الآيس كريم والبطاطس المقلية والبيتزا ورقائق البطاطس.

والمثير للدهشة أن الطلاب أطلقوا أيضًا على الماء والخيار والقرنبيط والفاصوليا اسم الأطعمة المسببة للإدمان.

واحتلت البيتزا المركز الأول هنا، تليها الشوكولاتة ورقائق البطاطس والكعك والآيس كريم والبطاطس المقلية، و كان التفاح والفاصوليا والجزر والخيار أقل احتمالية للإدمان.

باختصار، أظهرت الأبحاث أن الأطعمة عالية المعالجة والتي تحتوي على دهون إضافية و/أو كربوهيدرات مكررة (مثل السكر والدقيق الأبيض) من المرجح أن ترتبط بالمؤشرات السلوكية لإدمان الغذاء.

أما الأطعمة "الصحية"، مثل البروكلي والخيار والفاصوليا، فلا ينبغي إهمالها، نظرا لفوائدها الصحية الواضحة.

100 غرام من الخيار، يؤكل مع قشره، يحتوي على:

15 سعرة حرارية.

3.6 جرام من الكربوهيدرات.

0.5 جرام من الألياف الغذائية.

1.7 جرام من السكر.

0.7 جرام بروتين.

ويحتوي الخيار أيضًا على العناصر الغذائية الأساسية حصة واحدة من الخيار توفر:

16.4 ميكروجرام فيتامين ك.

147 ملليجرام بوتاسيوم.

2.8 ملليجرام فيتامين سي.

16 مليجراماً من الكالسيوم.

بروكلي

المواد المفيدة التي يحتوي عليها البروكلي:

فيتامين ك

المغنيسيوم

الفوسفور

الكالسيوم

نحاس

الزنك

فيتامين سي.

الفوائد الصحية للفاصوليا

توفر العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الموجودة في الفول فوائد صحية كبيرة، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفاصوليا أن تساعد في تقليل تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وترهل الجلد وعلامات الشيخوخة الأخرى، وتحتوي الفاصوليا ذات اللون الداكن على المزيد من مضادات الأكسدة هذه.