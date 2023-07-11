البحرين الأعلى في استهلاك السعرات الحرارية عالميًا| فيديو

البحرين.. هى الدولة العربية الأعلى في استهلاك السعرات الحرارية عالميًا، وأظهر تقرير لجامعة أوكسفورد هذه النتيجة المفاجئة.

وجاءت مملكة البحرين في المركز الأول في تقرير جامعة أوكسفورد لاستهلاك السعرات الحرارية، ويستهلك الفرد أكثر من 4 آلاف سعر حراري يوميًا بالمتوسط، بحسب أرقام برنامج فاو، التابع للأمم المتحدة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني، بنحو ثلاثة آلاف و78 سعر حرارية يوميًا بالمتوسط، واحتلت إيرلندا، المركز الثالث عالميًا في استهلاك السعرات الحرارية، وفي المركز الرابع جاءت بلجيكا.

وجاءت تركيا في المركز الخامس عالميًا، من حيث استهلاك السعرات الحرارية، ثم تلتها: النمسا وألمانيا وإيطاليا وقطر ورومانيا، في المراكز اللاحقة على التوالي.

البحرين تمنح الإقامة البلاتينية للمقيمين 15 سنة بشروط معينة:

أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد بمملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم (47) لسنة 2023 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية في مملكة البحرين لمن بلغت مدة إقامته بالمملكة 15 سنة أو أكثر مع حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره، وعلى أن يكون متوسط راتبه الأساسي الذي تقاضاه 4000 دينار أو أكثر خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.

الإقامة البلاتينية:

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ولى العهد البحرينى أصدر أيضًا قرارًا رقم (48) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تنظيم المناطق التي يجوز تملك العقارات فيها لغير البحرينيين.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية بعنوان: "دولة عربية هى الأعلى عالميًا في استهلاك السعرات الحرارية".

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