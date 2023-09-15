حرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها وأشهر العلاجات المنزلية

عندما تصاب بحرقة المعدة، يعود حمض المعدة إلى المريء، وتقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا خصيصًا لـ MedicForum إن المتضررون يشعر بإحساس حارق وألم في المعدة والصدر والحنجرة.

إذا كنت تعاني أحيانًا من حرقة المعدة بعد تناول وجبة كبيرة، فلا داعي للقلق، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حرقان منتظم أو شديد التحدث مع طبيبهم حول أعراضهم، ومن النادر حدوث أمراض ثانوية مثل تلف الأسنان أو التهاب المريء أو سرطان المريء. ومع ذلك، مع العلاج المناسب يمكن في كثير من الأحيان منعه.

وهناك العديد من الأسباب المختلفة لحرقة المعدة. في معظم الحالات، تعاني الضحية مما يسمى بالارتجاع المعدي المريئي. يتحدث الأطباء عن هذا عندما تتوقف العضلة العاصرة بين المعدة والمريء عن العمل بشكل صحيح. إذا كانت نوعية حياة الضحية محدودة بسبب حرقة المعدة أو تلف المريء، فهذا هو مرض الجزر المعدي المريئي (يُختصر باسم GERD).

علاج حرقة المعدة

يجب على المرضى الذين يرغبون في التخلص من حرقة المعدة إجراء تغييرات في نمط حياتهم أولاً، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أن يهدفوا إلى الحصول على وزن صحي. ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن قليل الدهون وعالي الألياف.

ويجب على المصابين أيضًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بما في ذلك المشي ورياضات التحمل مثل الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات. يجب على المتضررين تجنب الكحول والسجائر.

ويعاني العديد من مرضى حرقة المعدة من صعوبة في النوم لأن حمض المعدة يتدفق مرة أخرى إلى المريء بسهولة أكبر عند الاستلقاء. هناك العديد من النصائح التي تعد بالمساعدة السريعة، ويجب على الأشخاص المصابين عدم تناول أي شيء لعدة ساعات قبل الذهاب إلى السرير.

ورفع رأس السرير أو استخدام وسادة أكثر سمكًا يمكن أن يقلل من ارتجاع حمض المعدة، ويستفيد بعض المرضى من النوم على جانبهم الأيسر. وفي هذه الحالة، تنغلق المعدة للأعلى.

التغذية السليمة

غالبًا ما يتساءل المرضى عما يجب تناوله لعلاج حرقة المعدة. عادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت والصبر قبل أن يتعلموا أي الأطعمة تسبب حرقة المعدة وأيها يخفف الأعراض، عادة ما يكون من المفيد أن يتجنب المرضى الأطعمة المنتجة للحمض.

وتشمل هذه:

الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار أو الخردل.

البصل والثوم

أطباق شديدة الملوحة

الأطعمة الدهنية، والأطعمة المقلية

المخبوزات والشوكولاتة والحلويات الحلوة التي تحتوي على الكثير من السكر

القهوة والشاي المحتويان على الكافيين

النعناع، ​​كعشب الطهي، والشاي، أو معينات

الحمضيات مثل الليمون أو الجريب فروت.

منتجات الألبان مثل الزبادي

الكحول مثل النبيذ والبيرة

ثاني أكسيد الكربون في المياه المعدنية أو عصير الليمون

يمكن للمصابين في كثير من الأحيان منع حرقة المعدة عن طريق تناول الأطعمة المكونة للقلوية.

يوصي الخبراء بالمنتجات التالية:

الفواكه مثل الموز والتفاح والكمثرى

البطاطس

أرز بني

الخضار الورقية

كرفس

اللوز، وخاصة عند مضغه لفترة طويلة

الشمرة

زنجبيل.

العلاجات المنزلية

إذا كانت الأعراض خفيفة، قد يلجأ المرضى إلى العلاجات العشبية على سبيل المثال، يساعد على شرب المزيد.

وأفضل الخيارات لعلاج حرقة المعدة هي الماء أو شاي الأعشاب المصنوع من البابونج أو الشمر أو اليانسون، وتعتبر المريمية والهيل والزنجبيل مهدئة ومضادة للالتهابات.

وإذا كنت تعاني من حرقة المعدة، قم بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء. المياه القلوية الناتجة سوف تعمل على تحييد حمض المعدة.

ولكن يجب عليك استخدام هذه الخدعة من وقت لآخر فقط وإلا فإنها سوف تمتص الكثير من صودا الخبز على المدى الطويل وهذا قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.