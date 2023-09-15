توجه المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بالتهاني للطالب محمد مصطفى، من الصف الثالث الثانوي بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة (دمج بصرى)، لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للأيكيدو لذوي الاحتياجات الخاصة. تفاعل المهندس سيد عبد العزيز مع هذا الإنجاز الرائع وأعرب عن تقديره لمحمد مصطفى على مهاراته واجتهاده في هذه الرياضة.

كما قدم المهندس سيد عبد العزيز عطية التهاني للمحاسب سمير خير، وكيل وزارة المالية بالمحافظة، لتحقيقه سن التقاعد. أشاد بجهوده الملموسة والتعاون الجاد والمثمر طوال فترة خدمته، كما أعرب عن تمنياته بحياة سعيدة تملأها السعادة والتفاؤل في المستقبل.

ومن ناحية اخري كرَّم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الطالب محمود سمير، واحدًا من المستفيدين من المنح الدراسية، نظرًا لتفوقه خلال سنوات الدراسة في كلية إدارة الأعمال بجامعة حورس، حيث حصل على تقدير الإمتياز مع مرتبة الشرف. هذا التكريم يأتي للتعبير عن تقدير المحافظ لجهود محمود سمير وتفوقه في مجال دراسته.

وفي سياق متصل، تم تكريم اللاعب محمد مصطفى، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الأيكيدو لذوي الاحتياجات الخاصة. قام اللواء محمد الزملوط بتسليمه وسام التكريم تقديرًا لمهاراته وإنجازه هذا الإنجاز البارز.

كما قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكريم سمير خير، مدير مديرية المالية السابق، والدكتور ناجي محمد، مدير مديرية الطب البيطري السابق، نظرًا لوصولهما إلى سن التقاعد. تعكس هذه المناسبة التكريمية فخر وامتنان المحافظ لجهود وتفاني هؤلاء الموظفين في خدمة المجتمع، وتتمنى لهما حياة سعيدة في مرحلة التقاعد.

يتعبر هذا الاحتفال الذي تم فيه تكريم الناجحين والذين بلغوا سن التقاعد مناسبة خاصة وفريدة من نوعها للاحتفال بالإنجازات البارزة والخدمات المميزة لهؤلاء الأفراد في مجالاتهم المختلفة. ويبقى هؤلاء الأشخاص قدوة حقيقية ومصدر إلهام للأجيال القادمة في الوادي الجديد.

تعليم الوادي الجديد يهنئ طالب ذوي الهمم الأول في بطولة الجمهورية للأيكيدو

تعليم الوادي الجديد يهنئ طالب ذوي الهمم الأول في بطولة الجمهورية للأيكيدو

تعليم الوادي الجديد يهنئ طالب ذوي الهمم الأول في بطولة الجمهورية للأيكيدو