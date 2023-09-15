النائب أيمن محسب يكشف دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المصريين

كشف الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة صحيفة وبوابة الوفد الإلكترونية، عن دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المواطنين بصعيد مصر، قائلًا: “ما حققته مبادرة حياة كريمة حلم كبير جدًا”.



وأوضح “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى" اليوم الجمعة، أن بعض القرى الريفية كانت محرومة من المياه والكهرباء والغاز، والأن بعد أن قامت مباردة حياة كريمة بدخول هذه القرى تبدل الحال تماما.

ونوه إلى أن بعض القرى أصبح يوجد فيها العديد من الخدمات المختلفة والتي تفوق بالفعل المراكز، قائلًا: "في منافسة قوية الان بين القرى والمراكز لدرجة ان بعض المراكز تقول ان القرى فيها خدمات اكتر مننا".

وأشاد عضو مجلس النواب، بالقوافل الطبية والمبادرات التي أطلقتها الدولة والتي تستهدف بشكل أساسي القرى والنجوع، قائلًا: "الدولة الان بترسل القافلة الطبية لحد البيت وهي عبارة عن مستشفى متكاملة، وفيها تخصصتها كتير منها الاسنان والجلدية وغيرها من الخدمات الطبية المتميزة".

وشدد محسب، على أن الدولة المصرية اليوم بتقدم أقصى ما تستطيع وبأكبر درجة ممكنه للمواطنين المصري بشكل أو باخر في مختلف المجالات.