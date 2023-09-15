"تبا لها".. مناقشة ديوان للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف بقصر ثقافة الغنايم

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي سلسلة من اللقاءات الأدبية لنوادي الأدب بمحافظة أسيوط

شهد قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره عرس ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بقصر ثقافة الغنايم برئاسة الاديب انور فتحي حيث أقيم ملتقي ثقافي أدبي لمناقشة ديوان " تبا لها " الفائز بالنشر الإقليمي للشاعر عبد الرؤوف عبد اللطيف

بحضور حسين صبره رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق والاديب عبد الحافظ بخيت والدكتور هاني درغام ومصطفي العطيفي رئيس مركز ومدينة الغنايم لفيف من أدباء الصعيد الثقافى وعلي رأسهم الشاعر ياسر النجدي والشاعر عبد الرؤوف عبد اللطيف والشاعر انور فتحي والاديب علي فتحي ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي وفناني الغنايم

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية لمديرة القصر موجهة تحية اعزاز وتقدير للادباء ممن كان لهم النصيب الأكبر في حصد جوائز النشر الاقليمي من خلال فرع ثقافة اسيوط بينما اضاف الشاعر ياسر النجدي والذي أدار اللقاء ان الادب هو الداعم الاول للثقافة وان الثقافة تفتح ذراعيها لكل عشاق الادب بكاقة انواعه

بينما تم عمل دراسة نقدية للديوان قدمها كلا من الشاعر عبد الحافظ بخيت والدكتور هاني درغام والشاعر ياسر النجدي وقد اثني الشاعر عبد الحافظ بخيت علي الديوان موضحا مواطن الجمال فيه بينما وجه الدكتور هاني درغام دعوة للأدباء بأهمية قراءة الديوان والاستمتاع بالقصائد الشعرية التي يحتويها

وقد تم تكريم الاديب علي فتحي رئيس مجلس إدارة نادى الأدب السابق علي ما قدمه من محتوى ادبي ثرى خلال الفترة الما١ية من توليه رئاسة نادى أدب الغنايم بينما تخلل اللقاء أمسية شعرية قدم الأدباء فيها بعض القصائد الشعرية الجديدة التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية.

وشارك في اللقاء المواهب الأدبية الشابة واختتمت الفاعليات بكلمة للأديب عبدالرؤوف عبد اللطيف الذي قدم الشكر والتقدير علي الليلة الأدبية الجميلة متمنياً أن تتكرر لاثراء المحتوي الثقافي والأدبي بثقافة الغنايم

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية لمناقشة ديوان "تبا لها" للشاعر عبدالرؤوف عبداللطيف الفائز بالنشر الاقليمي