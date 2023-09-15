محافظ المنيا ينعى الشهداء من أبناء المحافظة فى إعصار دانيال

نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، الضحايا من أبناء المحافظة ، الذين استشهدوا جراء إعصار دانيال أثناء عملهم بدولة ليبيا الشقيقة ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن والشهداء من أبناء المنيا بواسع الرحمات.

وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، و يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأناب محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد أبو زيد ، يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء قريتى ، (المشارقة التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى غنى، وقرية جبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى خالد).

وأشاد المحافظ بدور القيادة السياسية و جهود القوات المسلحة ، بتقديم كافة سبل الإنقاذ والإغاثة الإنسانية ، موجها مسئولى الجهات المعنية بالمحافظة ، لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الشهداء ، والوقوف إلى جانبهم فى مصابهم الجلل.