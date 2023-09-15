الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأمم المتحدة تحذر من تكرار كارثة درنة في دولة عربية

فيضان درنة
فيضان درنة

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، 15 سبتمبر 2023، بيانا حذرت فيه من خطر الفيضانات المفاجئة، حيث جاء هذا التحذير؛ بعد أيام قليلة من كارثة مدينة درنة الليبية، التي دمرها الإعصار دانيال، مساء الأحد الماضي.

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وتوقعت منظمة "الفاو"، في بيان، أن تشهد بعض المناطق في اليمن، فيضانات مفاجئة، خلال الأيام المقبلة، قد تؤثر سلبا على حياة الآلاف.

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن اليمن سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تسبب فيضانات مفاجئة في حوض وادي زبيد الممتد بمحافظتي إب والحديدة.

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