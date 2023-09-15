ليبيا تسجل 55 حالة تسمم بسبب تلوث مياه المناطق المنكوبة

سجلت المناطق التي غمرتها السيول في ليبيا، 55 حالة تسمم بين الأطفال بسبب تلوث المياه.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، على أهمية إخلاء المناطق التي غمرتها السيول.

ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 7700 متوف و8000 مفقود

ارتفع عدد ضحايا السيول في المدينة إلى 7700 متوف و8000 مفقود، وسط محاولات للتعرف على هويات الجثامين التي جرفتها السيول نحو الشواطئ، وفقًا لما ذكرته الهيئة الليبية للإغاثة.

وقالت الهيئة الليبية للإغاثة في مدينة درنة الليبية، إن هناك آمالًا بالعثور على ناجين من تحت أنقاض المباني المهدمة في السيول، وهناك مبان بأكملها جرفتها السيول نحو البحر ولا أحد يعرف مصير ساكنيها.

وأكدت الهيئة، أن هناك نقصا في الوقود والمياه الصالحة للشرب.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت من إمكان تعرض فرق الإنقاذ في مدينة درنة، إلى أضرار بسبب مخلفات الحرب التي جرفتها السيول، وأصبحت تنتشر في جميع المناطق المغمورة بالمياه.

وأغلقت السلطات الليبية، الجمعة، مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات "إعصار دانيال" حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 متوفى، وفق سكاي نيوز.