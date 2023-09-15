الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصعيد شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات خلال عهد السيسي (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنّ صعيد مصر شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية خلال عهد الرئيس السيسي التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الهيئة تتمتع بكوادر ومستشارين وتوافق بين الفكر والتخطيط والتنظيم والتنفيذ على الأرض وعملت في محاور التنمية الزراعية والتنمية الاجتماعية والتنمية الصناعية والتنمية البيئية، وعملت في 33 مشروعا منذ إنطلاقها قبل 3 سنوات.

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وزير التنمية المحلية يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية

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تنمية محافظات الصعيد أهم أولويات القيادة السياسية (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف “صالح” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد إنشاء هيئة تقوم بذاتها أو بالتنسيق مع جهات الدولة بالتخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية في محافظات الصعيد. 

الفقر ونقص فرص العمل والهجرة

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الدولة المصرية كانت تواجه قبل 10 سنوات مضت تحديات متعلقة بالفقر ونقص فرص العمل والهجرة، ولكن، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد أصبح الصعيد من الملفات الرئيسية التي يوجه الاهتمام بها وتنفيذ الحياة الكريمة والتنمية الشاملة المستدامة في محافظات الصعيد.

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