إصابة متعب الحربي في كاحل القدم ومغادرة مباراة الشباب والفيحاء باكيًا

تعرض متعب الحربي لاعب فريق الشباب السعودي لإصابة قوية في كاحل القدم أثناء مشاركته في مباراة فريقه الجارية الآن ضد الفيحاء في الدوري السعودي.

ويلتقي فريق الشباب مع الفيحاء الآن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة دوري روشن للمحترفين.

بدأ فريق الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيم

الدفاع: الصقور – الشراري – سايس – الحربي

الوسط: كويلار - حسين – بانيغا

الهجوم: كاراسكو - هتان – ديالو

بينما بدأ الفيحاء اللقاء بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: فلاديمير

الدفاع: كونان – الشويش – سامي - البقعاوي

الوسط: رايلر - جويكو – أونيكورو - صابيري - مندش

الهجوم: ساكالا

وغادر متعب الحربي أرض الملعب متأثرًا بالإصابة التي حرمته من استكمال المباراة وهو يبكي، بمساعدة 2 من الجهاز الإدارة والطبي لفريق الشباب.