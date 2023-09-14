الشباب يبحث عن أول انتصاراته في الدوري السعودي أمام الفيحاء

يبحث فريق الشباب عن أول انتصاراته في الموسم الحالي بالدوري السعودي وذلك عندما يواجه الفيحاء في الجولة السادسة من المسابقة.

وكان الشباب قد خاض 5 مباريات في الدوري السعودي، تعادل في اثنين وتجرع الخسارة في ثلاثة ويتطلع إلى كسر نتائجه السلبية بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

ويتطلع الشباب لانطلاقة جيدة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لاسيما وأنه أبرم تعاقدات قوية قبل غلق باب الانتقالات الصيفي بالتعاقد مع النجم الإسباني يانيك كاراسكو قادما من أتليكو مدريد بجانب ضم المدافع المغربي رومان سايس على سبيل الإعارة من السد القطري، فضلا عن تغيير الجهاز الفني بإقالة المدرب الهولندي كايزر.

ويحل الشباب ضيفا على ملعب المجمعة لمواجهة الفيحاء، مساء الجمعة في السادسة بتوقيت مصر والسعودية وستذاع عبر قنوات ssc sport المالكة لحقوق البث التليفزيوني في الموسم الحالي.

ويحتل فريق الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، ويمتلك أضعف خط دفاع في المسابقة بـ 12 هدفًا دخل شباك الليوث ومعه ثالث أضعف خط هجوم في المسابقة بـ 4 أهداف سجلها لاعبوه.