الهلال يلتقي الرياض والشباب يواجه الفيحاء في الدوري السعودي..اليوم

تستأنف اليوم الجمعة مباريات من الجولة السادسة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين على رأسها الهلال ضد الرياض والفيحاء في مواجهة الشباب.



ويستعد الهلال لمواجهة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد في التاسعة مساءً فيما يلتقي الشباب ضد الفيحاء في السادسة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وفي التاسعة مساءً، يلتقي الخليج مع الفتح على ستاد الأمير محمد بن فهد.



وكان الهلال أنتصر على اتحاد جدة في مباراته الماضية برباعية مقابل ثلاث أهداف فيما خسر الرياض أمام الأخدود بهدف نظيف في الجولة الماضية.



بينما سقط الشباب أمام الخليج بثلاث أهداف مقابل هدف، فيما تعادل الفيحاء مع الرائد سلبيا دون أهداف، فيما اكتسح الفتح نظيره أهلي جدة بخماسية مقابل هدف.



ويعتلي اتحاد جدة قمة ترتيب الدوري السعودي بـ 15 نقطة بعد تحقيقه الأنتصار على الأخدود بهدف نظيف أمس الخميس، يأتي خلفه الهلال بـ13 نقطة.



بينما يحتل الفتح المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلفه الفيحاء بـ 9 نقاط فيما يحتل الخليج المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الرائد المركز الرابع بشر برصيد 4 نقاط ، خلفه الرياض بنفس عدد النقا، فيما يحتل الشباب المركز السابع عشر ويملك في رصيده نقطتين.

