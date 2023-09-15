ورش عمل للتفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر فى أسيوط

تم عقد ورشة عمل لتعليم التفصيل والخياطة في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بإشراف أحمد حمزة، رئيس القصر، حيث قدمت المصممة العالمية حفيظة سعد شرحًا مفصلًا حول مبادئ التفصيل والخياطة.

تم تنظيم ورشة العمل في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقام بتنظيم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي هذه الورشة كجزء من برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

شرحت المصممة حفيظة سعد كيفية القص على الباترون واستخدام الأدوات الأساسية في الخياطة. وأبدى المشاركون اهتمامًا كبيرًا بتلك الورشة، حيث تلقوا تدريبًا فعليًا حول كيفية أخذ المقاسات وتنفيذ الشكل الأولي للقطعة قبل تفصيلها.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها مؤسسات الثقافة في مصر خلال الصيف، بهدف تعزيز المهارات الحرفية والفنية لدى المشاركين وتوفير بيئة إبداعية لتعلم المهارات الجديدة.

من جانبه، أعرب أحمد حمزة، رئيس قصر ثقافة جمال عبدالناصر، عن سعادته بنجاح الورشة وتفاعل المشاركين. كما أشاد بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها في تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة التي تساهم في تطوير المجتمع الثقافي والفني.

تستمر فعاليات ورش التفصيل والخياطة في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر، حيث ستتم مناقشة وتدريب المشاركين عمليًا حول كيفية القص على الباترون وتنفيذ القطعة النهائية. ومن المتوقع أن يستفيد المشاركون من هذه الورشة في تطوير مهاراتهم في مجالات التفصيل والخياطة، مما سيعزز فرصهم في سوق العمل في المستقبل.

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر ينظم مجموعة ورش عمل للتفصيل والخياطة

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر ينظم مجموعة ورش عمل للتفصيل والخياطة