الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين في أوغندا يقدم واجب العزاء في ضحايا إعصار درنة الليبية

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين بالخارج

قدم وفد مصري من السفارة المصرية في كمبالا والاتحاد العام للمصريين في اوغندا واجب العزاء في مقر السفارة الليبية في كمبالا الى السفير الليبي ابراهيم سلطان.

 كما قام كل من المستشار  محمد نزيه كيلاني من السفارة المصرية بكمبالا والمهندس عمرو البنا امين الشباب بالاتحاد ورضا سليم الامين العام للاتحاد في اوغندا بتقديم واجب العزاء للسفير الليبي أيضا.


وعلى هامش الزيارة لتقديم واجب العزاء، أشاد السفير بالعلاقات الطيبة المتميزة بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا والشعبين الشقيقين أيضا، و الدور المصري الفعال المستمر للمساعدة في احتواء آثار ونتائج حادث درنة الأليم.

 

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