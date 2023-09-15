التقى مجموعة من الأدباء والشعراء ومبدعي محافظة أسيوط في ملتقى ثقافي أدبي أقيم في قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان. شهد الملتقى تجمعًا للأدباء والفنانين والمثقفين الذين ينتمون للنادي الأدبي برئاسة الشاعر الأديب رأفت عزمي، ضمن فعاليات برنامج الثقافة العامة برئاسة الشاعر والمترجم محمد شافع.

تضمن الملتقى ورشة لغوية تقدمها الأديب رافت عزمي للتعريف بحروف الجر. كما قدم الأديب الدكتور سيد عبد الرازق ورشة في علم العروض، حيث تناول بشرح عملي مبسط في تفسير الأوتاد والفواصل والتفعيلات العروضية وأوزان البحور، مع التطبيق العملي في الشعر وتقديم قصائد شعرية جديدة.

تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية المتنوعة بين الفصحى والعامية وشعر الحلمنتيشي والمربعات الأدبية وفن الواو، إضافة إلى تقديم مقتطفات أدبية جديدة، وتم تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الأدبية الشابة.

كان الحضور مميزًا من قِبَل الأديب أيمن رجب طاهر، والكاتب المسرحي نعيم الاسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، والإعلامي الدكتور محسن حفني، والأديب الدكتور محمود فرغلي، والأديبة الدكتورة فاطمة الشريف، بالإضافة إلى نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين في محافظة أسيوط.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث تقوم فرع ثقافة أسيوط بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

نادي أدب أسيوط يقدم ورش لغوية في علم العروض

نادي أدب أسيوط يقدم ورش لغوية في علم العروض

نادي أدب أسيوط يقدم ورش لغوية في علم العروض

نادي أدب أسيوط يقدم ورش لغوية في علم العروض

نادي أدب أسيوط يقدم ورش لغوية في علم العروض

نادي أدب أسيوط يقدم ورش لغوية في علم العروض