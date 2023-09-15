"أشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

استقبلت مكتبة آل عابدين بموشا في ورشة فنية للأطفال، بمشاركة قائد الفريق ياسر عبداللاه، حيث قامت الفنانة نسرين شوقي حنا بتنظيم وإدارة الورشة.

تضمنت الورشة عدة فعاليات فنية، حيث قدمت نسرين شوقي حنا شرحاً مفصلاً عن استخدام عجينة السيراميك في العمل الفني، وكيفية تشكيلها لإنتاج أشكال فنية جميلة. وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات الأطفال الفنية وتشجيعهم على التعبير الإبداعي.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجهات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وقد تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتحت إشراف فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

تعد هذه الفعالية جزءاً من برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" الذي يستهدف تقديم مجموعة متنوعة من النشاطات الثقافية والفنية خلال فترة العطلة الصيفية للأطفال. وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذا البرنامج إلى تشجيع حب الثقافة والفن في نفوس الأطفال وتطوير قدراتهم الفنية.

أثنى الحضور على جهود الفنانة نسرين شوقي حنا وتفانيها في تنظيم هذه الورشة، وأعربوا عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم في هذه الفعالية التي تساهم في تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الفنية.

وعلى نهاية الورشة، تم توزيع شهادات تقدير على الأطفال المشاركين، وتمنى ياسر عبداللاه، قائد الفرقة، للأطفال مزيداً من التقدم والنجاح في مجال الفن والادب والثقافة

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"اشكال فنية بعجينة السيراميك" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا