شهد بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف، لقاء المواهب بيت ثقافة صدفا، حيث تم تقديم بعض المواهب الشابة المتميزة في مجال الغناء والشعر. ومن بين هؤلاء المواهب الشاعر علي هريدي الذي تم تقييم أداءه بعد تقديمه لبعض العروض الفنية من المواهب الشابة للغناء الفردي والعزف الفردي.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. حيث قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز المواهب الشابة في مجالات الغناء والشعر، وتمكينهم من الظهور والتعرف على جمهور أوسع. حيث يتم تقييم أداء المشاركين وتقديم التوجيهات والنصائح للتطوير الفني للمواهب الشابة.

وقد حضر هذا اللقاء جمهور كبير من عشاق الفن والثقافة في منطقة صدفا. كما تفاعل الحضور بشكل إيجابي مع العروض الفنية المقدمة، حيث عبروا عن إعجابهم بالمواهب الشابة وقدرتهم على إحداث تأثير إيجابي من خلال فنهم.

يذكر أن فرع ثقافة أسيوط استعد لهذه الفعالية بشكل كامل، حيث تم تجهيز المسرح وتوفير الظروف المناسبة لتقديم العروض الفنية بأفضل شكل. وتعد هذه الفعالية جزءًا من سلسلة الفعاليات الثقافية التي يعقدها المركز في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي تهدف لإثراء الحياة الثقافية والفنية للمجتمع المحلي وتشجيع المواهب الشابة على التطور والتألق في مجالاتهم المختلفة.

مواهب كورال الأطفال يلتقوا في بيت ثقافة صدفا

مواهب كورال الأطفال يلتقوا في بيت ثقافة صدفا

مواهب كورال الأطفال يلتقوا في بيت ثقافة صدفا

مواهب كورال الأطفال يلتقوا في بيت ثقافة صدفا

مواهب كورال الأطفال يلتقوا في بيت ثقافة صدفا