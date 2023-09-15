الجمعة 15 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بأكتوبر وعمارات مدينة محمود بسيوني

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال إنشاء المركز الطبي للمحامين، وعمارات مدينة النقيب محمود بسيوني، بحدائق 6 أكتوبر، لتوصيل المرافق والوقوف على مدى جاهزيتها.

 وخلال الجولة، تأكد نقيب المحامين، من انتهاء مرحلة «إحلال التربة» والتي تمثلت في إحلال تربة رملية بدلا من التُربة الضارة، والتجهيز للبدء في الأعمال الخرسانية والأساسات.


وطالب الأستاذ عبدالحليم علام، من الشركة المنفذة للمركز بتكثيف جهودها لخروج هذا المشروع إلى النور في القريب العاجل، وسرعة تنفيذه وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها.

الانتهاء من الإنشاءات في غضون 18 شهرًا


وتجرى أعمال إنشاء المركز على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع، حيث يتكون المركز من ثلاثة طوابق، ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات في غضون 18 شهرًا طبقًا للخطة الموضوعة.


وشملت الجولة التفقدية لنقيب المحامين، مدينة النقيب محمود بسيوني بحدائق 6 أكتوبر، للوقوف على الانتهاء من توصيل جميع مرافق المدينة (صرف ـ مياة ـ كهرباء)، إلى جانب عمل إنارة للشوارع، وذلك للبدء في تسليم السادة المحامين الحاجزين والمسددين لثمن الوحدة السكنية.

 

يذكر أن نقيب المحامين، أجرى عدة جولات تفقدية لأعمال إنشاء المركز الطبي، بعد أن سلمت النقابة في السابع عشر من ديسمبر الماضي، أرض موقع المركز إلى الشركة المنفذة.

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