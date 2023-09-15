نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي عرضًا فنيًا لفرقة بيت ثقافة القوصية، برئاسة ياسر ماهر، وذلك تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. ويأتي هذا العرض ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، والذي يهدف إلى تنويع الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للمجتمع المحلي.

أقيم العرض في بيت ثقافة القوصية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات التراثية التي لاقت استحسان الجمهور المتواجد. وتعتبر هذه التابلوهات تعبيرًا فنيًا عن التراث القوصي والشعبي، حيث تم استخدام الآلات الشعبية التقليدية لعزف المقطوعات الموسيقية المحلية.

تأتي هذه الفعالية كجزء من توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. حيث تسعى الوزارة والهيئة إلى تنظيم فعاليات ثقافية تساهم في إثراء المشهد الثقافي في مصر، وتعزز الوعي الثقافي لدى الجمهور.

وعبرت الفرقة المشاركة عن سعادتها بالأداء في بيت ثقافة القوصية والتفاعل الإيجابي الذي لاقته التابلوهات التراثية. كما أعربت عن شكرها للجمهور على حضوره ودعمه المستمر للفعاليات الثقافية المحلية.

من جانبه، أشاد ضياء مكاوي، رئيس فرع ثقافة أسيوط، بجهود الفرقة وإبداعها في تقديم التراث القوصي من خلال التابلوهات التراثية. كما أعرب عن تقديره للدعم المستمر الذي تحظى به الفعاليات الثقافية في المنطقة.

يذكر أن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" يهدف إلى تنويع الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة في فصل الصيف، وذلك من خلال تنظيم عروض موسيقية ومسرحية ومعارض فنية مختلفة في مختلف مناطق مصر. وتهدف هذه الفعاليات إلى إشاعة روح الثقافة والفن بين الجمهور، وتعزيز قيم التراث والهوية الثقافية المصرية.

عرض فني لفرقة بيت ثقافة القوصية للآلات الشعبية ينال إعجاب الجمهور

عرض فني لفرقة بيت ثقافة القوصية للآلات الشعبية ينال إعجاب الجمهور

عرض فني لفرقة بيت ثقافة القوصية للآلات الشعبية ينال إعجاب الجمهور

عرض فني لفرقة بيت ثقافة القوصية للآلات الشعبية ينال إعجاب الجمهور