نادي أدب أسيوط الجديدة يناقش البنية الشعرية
شهدت مكتبة الطفل والشباب بمدينة أسيوط الجديدة، أمسية شعرية مميزة بعنوان "البنية الشعرية"، ضمن فعاليات برنامج "نادي أدب أسيوط الجديدة"، برئاسة الشاعرة شيماء عبد العال وإشراف الفنان محمد عبد المجيد وتحت إشراف الشاعر سيد سليم.
حضر الأمسية الشاعر درويش الأسيوطي، الذي تناول فيها المادة التي تتكون منها القصيدة بمكوناتها المختلفة من حروف وأصوات وكلمات وموسيقا ووقف. ودعا الشباب الشعراء إلى الاهتمام بالقراءات المتنوعة وتكوين رصيد ومعجم يستمد منه المبدع مادته.
تناول الشاعر أيضًا اللغة العربية والشعبية المصرية، وتقديم نماذج متنوعة منهما. وقد شارك الأعضاء بمداخلاتهم وطرح العديد من الأسئلة المثرية للفكر خلال وبعد المحاضرة.
حضر الأمسية جمع من الأدباء والفنانين والمثقفين في أسيوط الجديدة، حيث تم تنظيمها في إطار التوجيهات الصادرة عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وتحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.
تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، الذي ينظمه فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لتعزيز المشهد الثقافي في المدينة وتنمية مهارات الشباب في مجال الأدب والشعر.
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