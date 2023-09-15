تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة. يهدف هذا البرنامج إلى تدريب المكفوفين وضعاف البصر في مجال "استخدام لغة برايل واستخدامات الكمبيوتر والموبايل".

وقد أشاد اللواء الزملوط بمستوى المتدربين وملائمة البرنامج التدريبي للفئات العمرية المختلفة. يتم تقسيم البرنامج إلى ثلاثة مستويات مختلفة، مما يساعد على تلبية احتياجات كل متدرب بشكل فردي وفعال.

وفي توجيهه، أوصى المحافظ بمنح مكافآت مالية للمتميزين من المتدربين في نهاية البرنامج، مشجعاً الجهود التي يقومون بها في تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة. كما وجه بالاستعانة بالأكثر تميزًا من المتدربين للعمل كمدربين في المركز، بهدف نقل تجاربهم القيمة إلى الحاجة الأكبر لذلك.

هذا بالإضافة إلى توجيه المحافظ بإعداد مقاييسة لتوفير أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لقاعة التدريب، بهدف توفير بيئة تعليمية ملائمة ومتطورة للمتدربين. كما قرر تنظيم رحلة لإحدى المدن الشاطئية لرواد المركز، بهدف تعزيز الروح المعنوية والترفيه عن المتدربين بعد اجتهادهم الدؤوب في البرنامج التدريبي.

يأتي هذا الدعم والاهتمام المستمر من قبل اللواء الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كجزء من التزامه تجاه تطوير مجتمع يشمل جميع فئاته، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. البرنامج التدريبي يعكس رؤية المحافظة في تحقيق المساواة وتوفير الفرص المتساوية للجميع.

محافظ الوادي الجديد يتفقد البرنامج التدريبي للمكفوفين وضعاف البصر بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد البرنامج التدريبي للمكفوفين وضعاف البصر بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد البرنامج التدريبي للمكفوفين وضعاف البصر بالخارجة