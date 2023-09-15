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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السفير أسامة النقلي يفتتح المعرض الدولي للفنان السعودي طارق خوجة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي في القاهرة المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي للمصور والفنان السعودي طارق خوجة، الذي تنظمه الجمعية العالمية البلجيكية للإنسانية والإبداع والسلام الدولي بحضور لفيف من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالثقافة.


 السفير نقلي يتجول بالمعرض ويستمع إلى شرح عن الأعمال المقدمة فيه

وتجول السفير نقلي بالمعرض واستمع إلى شرح عن الأعمال المقدمة فيه التي تعكس لمحات من تراث المملكة وحاضرها إضافة إلى صور تجسد التواصل الحضاري بين الشعوب عن طريق استخدام عدد من أنواع الفن الفوتوغرافي.
وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن إعجابه بما شاهده من أعمال للفنان طارق خوجة، تُظهر ما وصل إليه الفنانون السعوديون من إبداع وتقدم في مختلف المجالات الفنية والثقافية التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة.
وأقامت المعرض الجمعية العالمية البلجيكية للإنسانية والإبداع والسلام الدولي بمناسبة حصول الفنان طارق خوجة على أفضل شخصية عالمية قدمت أعمالا تخدم الإنسانية والسلام الدولي.

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