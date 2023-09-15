آلاف المصلين بالوادي الجديد يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء ليبيا والمغرب
أدى آلاف من المؤمنين بمحافظة الوادي الجديد، صلاة غيابية، بعد أداء صلاة الجمعة، ترحماً على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب الذي أودى بحياة الآلاف من الإخوة العرب من البلدين الشقيقين.
كما رفع أهالي الواحات أكفهم داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسجلهم في شهدائه وأعرب سكان الوادي الجديد عن تضامنهم الكامل مع الشعبين المغربي والليبي، بعد الزلزال المدمر الذي دمر الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي ضربت شرق ليبيا، وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.
وعبر أهالي الواحات عن تعازيهم للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة العنيفة والفيضانات، مطالبين العالم بالهتاف لتقديم النجدة للمحاصرين والمنكوبين، ومد يد العون للمتضررين، وتقديم المساعدة للمتضررين. سارعوا لإنقاذ الأرواح.
حيث شهدت مناطق شرق ليبيا والجبل الأخضر عصر الأحد الماضي، فيضانات عارمة أدت إلى مقتل وخسارة الآلاف من المواطنين، وغرق العديد من المنازل، وانهيار البنية التحتية نتيجة العاصفة. دانيال"، الذي وصل إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
- الوادى الجديد
- محافظة الوادي الجديد
- محافظ الوادى الجديد
- محافظة
- محافظ
- اللواء دكتور محمد الزملوط
- رئيس جامعة الوادي الجديد
- الدكتور عبدالعزيز طنطاوى
- رئيس
- جامعة الوادى الجديد
- رئيس جامعة
- نائب محافظ الوادي الجديد
- حنان مجدي
- نائب محافظ
- ديوان عام محافظة
- جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- الخارجة
- الداخلة
- بلاط
- باريس
- الفرافرة