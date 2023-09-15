الأهلي واتحاد العاصمة.. التاريخ يعاند "الأحمر" أمام الأندية الجزائرية في السوبر الأفريقي

تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم العربية والأفريقية إلى ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، مساء اليوم، من أجل متابعة مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة بين الأهلي واتحاد العاصمة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

يخوض الأهلي مباراة اليوم، تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، متسلحًا بالتاريخ الكبير له في البطولة، والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها المارد الأحمر في السعودية والتي ستكون حاضرة لتقديم الدعم في مواجهة اليوم.

ويبحث الأهلي عن اللقب التاسع له في تاريخ السوبر الأفريقي، لتأكيد هيمنته التاريخيه على البطولة، حيث سبق أن توج المارد الأحمر باللقب 8 مرات من قبل، ويأتي خلفه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

على الجانب الآخر يدخل فريق اتحاد العاصمة الجزائري باحثًا عن أول ألقابه في البطولة، حيث أنه لم يسبق له أن توج باللقب من قبل.

تاريخ الأهلي أمام الأندية الجزائرية بالسوبر الأفريقي:

سبق أن التقى الأهلي الأندية الجزائرية في السوبر الأفريقي مرة وحيدة كانت في البطولة نسخة 2014، أمام فريق وفاق رياضي سطيف الذي حسم المباراة واللقب لصالحه.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي قبل أن يتوجها إلى ركلات الترجيح والتي حسمت البطولة لفريق وفاق سطيف بنتيجة 6-5، على ملعب مصطفى تشاكر.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي:

يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.