ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ضمن حزمة فعاليات ثقافية وفنية تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وينظمها قسم ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، من خلال إدارة الخدمات الثقافية برئاسة الشاعر والمترجم محمد شافع.

في أمسية أدبية اصطفت فيها قلوب المبدعين من كل مكان لحضور لقاء أحبائهم، أدارها الكاتب نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين. إلى كل المبدعين الأدبيين، مبرزاً أن الثقافة ليست أن تقول شيئاً جميلاً، بل أن تكون النور الذي يجعل الآخرين يهتدون بالخير، ويمتلكونه، موجهاً شكره وتقديره إلى كل محبي الأدب ومبدعيه الذين كانت لهم بصمة مؤثرة. عن نوادي الأدب بأسيوط.

وأضاف الشاعر وليد حشمت، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي أبنوب للأدب سابقا، أنه من دواعي سروري أن نعقد مثل هذا اللقاء، تكريما لكل من ساهم في إثراء المحتوى الثقافي والأدبي. . خلال الدورة الماضية، آملا أن تكون الدورة القادمة للكتاب أكثر إبداعا وتميزا، مقدما الشكر والامتنان لضياء مكاوي شفيع الثقافة والأدب والفن، الذي يعمل جاهدا على تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق طريق التقدم. ثقافة. عمل.

فيما وجهت ضياء مكاوي الشكر والتقدير للكتاب الذين قدموا العديد من أمسيات الإبداع الأدبي المتميزة في جميع محافل أسيوط، مؤكدة أن الكتاب هم رسل المجتمع لنشر الوعي الثقافي والتنوير، وأنها تؤمن بأهمية أندية الأدب في اكتشاف ودعم المواهب لا ثقافة بدون الأدب، فهما وجهان لعملة واحدة، والكتاب والشعراء مصابيح تنير عقول الشباب وتعزز هويتهم الوطنية والقومية والإنسانية.

وقال الشاعر محمد شافع إن نوادي الأدب بأسيوط ترى طفرة كبيرة في جذب الشباب واكتشاف المواهب. وتفتح الثقافة ذراعيها لكل محبي الأدب ومبدعيه، موجهة تحية فخر وامتنان للقائمين على أندية الأدب. في أسيوط الذين ساهموا بكل ما هو غني وقيم للمجتمع الأدبي.

أعقب ذلك أمسية شعرية قدمها العديد من أدباء وشعراء أسيوط منهم الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق، والشاعر أسامة أبو النجا رئيس مجلس إدارة نادي أبو قرقاص الأدبي بالمنيا، والشاعر عبد الغني. مسعود والشاعر مدثر الخياط والشاعرة شادية حفظي والشاعر أحمد شافع والشاعر جلال زيان والشاعر أحمد كامل والشاعر رأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بأسيوط قصر الثقافة الكاتب أحمد رشيد البطل. ورئيس مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط، الشاعر أحمد الشافعي، والشاعر أحمد صلاح فخري، والشاعر محمود شوقي أبو ناجي، والكاتب شعبان المنفلوطي، والكاتب أيمن رجب طاهر، و الشاعر صهيب شعبان بحضور الكاتب علي عبد الرازق، الكاتب د.يحيى محمد القفاص، الكاتب علي فتحي، الصحفي د.عبد المحسن حفني، الإعلامي أكرم هلال، أحمد حمزة مخرج جمال. قصر ثقافة عبد الناصر ببني مر، وليد رشيد، محمود عبد العزيز مدير مكتبة المنفلوطي العامة، عائشة العطيفي وسيد عبد العزيز مدير العلاقات العامة بأسيوط، رشا العطيفي رئيس قسم الإعلام والنشر بالفرع. قسم التدريب، ونخبة من الأدباء والشعراء والفنانين والمثقفين بأسيوط.

وفي ختام فعاليات الملتقى قام ضياء مكاوي بتكريم القادة السابقين لأندية أدب أسيوط وهم الشاعر أحمد الشافعي عن نادي أدباء أسيوط الجديدة، والشاعر أحمد صلاح فخري عن نادي أدباء ديروط، والشاعر عبد العزيز. غني مسعود عن نادي القوصية الأدبي، والشاعر د. يحيى محمد القفاص عن نادي الأدب منفلوط، والشاعر د. محمود شوقي أبو ناجي عن الأديب أبو تيج، والشاعر جلال زيان عن نادي ساحل سليم الأدبي. الكاتب علي فتحي من نادي الغنايم للأدب حيث حصلوا على شهادات تقدير. كما كرمت سيادتها الشاعر وليد حشمت بإهدائه درع فرع أسيوط الثقافي وشهادة تقدير على المحتوى الأدبي الذي قدموه. وفعاليات ثقافية في أسيوط، فيما تم تكريم الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي والشاعر والمترجم محمد شفيع لجهودهما وإسهاماتهما الأدبية والثقافية القيمة.

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط

ليلة إبداع لتكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط