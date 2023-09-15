صحة أسيوط: 51 عملية مجانية بمستشفيات المحافظة

استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة وبناء علي تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورعاية وإشراف الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء اسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة ...

اعلن الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الجمعة إستمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة .....

حيث اجرت مستشفيات الصحة بمحافظة اسيوط اليوم الجمعة عدد 51 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي حيث اجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان احمد مدير مستشفي ديروط المركزي اليوم الجمعة عدد 11 عملية جراحية مجانية متنوعة باقسام الجراحة والنساء والولادة والمسالك البولية والأنف والأذن بواسطة دكتور أحمد رأفت غانم ودكتور محمد الخطيب ودكتور سامر ثابت ودكتور

أحمد على حسين ودكتور شاكر فتحي ودكتورة منار إبراهيم ودكتورة رانيا ثروت فهمي ومساعدة اطباء التخدير دكتور محمد عبد التواب والدكتور صبري مهدي عبد الحكيم ومعاونة طاقم تمريض العمليات بالمستشفى. تحت إشراف دكتور رمضان احمد محمد مدير المستشفى و دكتور احمد على حسين وكيل المستشفى ودكتور احمد رأفت غانم نائب المدير للطواريء.

من جانبها اجرت مستشفى القوصيه المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض اليوم الجمعه عدد 18 عملية مجانية تنوعت بين 9عمليات نساء وتوليد و 7 عمليات انف واذن وعملية واحدة عظام وعملية واحدة مسالك بواسطة دكتور محمد سعد ودكتورة نجاة عبد الحافظ ودكتور عماد جميل ودكتور هيثم مهاب ودكتور روماني صبحي ودكتور هاني نعيم ودكتور احمد علي ودكتور سميح مرزوق ودكتور ميخائيل منير ودكتورة رانيا نبيل ودكتور بيشوي سامي ودكتور ايمن فوزي ودكتور محبوب ماي. وفريق التمريض مس عواطف محمد ومس ايمان صقر ومس نجلاء رفعت ومس ناديه مرزق ومس سماح محمد ومحمد عبد السلام..

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم اجراء عدد 6 عمليات مجانية بقسم الإصابات والطوارئ بمعرفه اخصائي الجراحه النوبتجي دكتور فهد عبد الرحيم احمد.. وايضا قيصريه سفلي..بمعرفه دكتور اندرو لبان ثابت..اخصائي النساء النوبتحي وطبيب التخدير ريمون فوزي عيد..

فيما أجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 4 عمليات جراحية مجانية اليوم الجمعة تنوعت بين1عملية استئصال لحميةولوزتين قام باجرائها دكتور محمد جمال بمعاونه طبيب تخدير دكتور نور احمد عيسى و 2 عملية استئصال مرارة و1 عملية إزالة حصوة من المثانه قام بإجرائهم دكتور مختار داود بمعاونه طبيب تخدير دكتور نور احمد عيسى بمعاونة طاقم تمريض العمليات بالمستشفى..

بينما اجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 8 عمليات ولادة قيصرية .. بواسطه دكتور سليم فايز ودكتورة معا عبد البصير ودكتور أحمد عبد الناصر ومساعدة طبيبه التخدير دكتورة ايمان بشري ..تحت اشراف دكتور ايهاب عبد الحكم مدير المستشفي ودكتور احمد عبد الصبو ودكتور وليد سيد نواب مدير المستشفي...

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 4 عمليات مجانية ...

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات اسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة... موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضي

صحة اسيوط تستمر في العمليات المجانية بمستشفيات الصحة وتجري اليوم 51 عملية

صحة اسيوط تستمر في العمليات المجانية بمستشفيات الصحة وتجري اليوم 51 عملية

صحة اسيوط تستمر في العمليات المجانية بمستشفيات الصحة وتجري اليوم 51 عملية

صحة اسيوط تستمر في العمليات المجانية بمستشفيات الصحة وتجري اليوم 51 عملية