مديرية الطب البيطري تدفع بقافلة إلى القمانة شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الجمعة، إن مديرية الطب البيطرى ، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي ، شمال قنا.

فحص 504 رأس ماشية..

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى علاج و مناظرة ٥٠٤ رأس ماشية متنوعة ، حيث تم علاج ٢٥٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية ، و علاج ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية ، و علاج ١٥ رأس ماشية تناسلية ، و علاج ٢٦ رأس ماشية باطنة ، و إجراء جراحة لعدد ١٣ رأس ماشية .

وذكر المحافظ، إنه تم عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات ، و كذلك اهمية التأمين على الماشية ، و اهمية التلقيح الصناعي ، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية .