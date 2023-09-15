نشرة أخبار الحوادث.. سقوط أخطر ديلر في قضبة الشرطة بـ19 ألف قرص ترامادول بالجيزة

تعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها نشرة تضم أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية، وخلال الأسطر التالية نعرض لكم أهم الأخبار.

نصبوا عليها.. تفاصيل سرقة أموال سيدة على يد أقاربها بالبساتين

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على ثلاثة أشخاص بمحافظة القاهرة لقيامهم بالنصب على ربة منزل وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة في منطقة البساتين.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورد إخطارا إلى اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل تفيد بتضررها من أشخاص مجهولين لقيامهم بالنصب عليها، والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالى إلا أنها فوجئت -عقب توقيعها على إيصالات الأمانة-أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث البساتين، وتبين من إجراء التحريات تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص).

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية مكبرة من ضباط مباحث البساتين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليهما").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حالياً خارج البلاد" وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية.

وتابع أنه اختمرت فى ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجنى عليها" عقب علمهم برغبتها فى اقتراض مبلغ مالي وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مالك إسطبل يتعدى على 3 أشخاص بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من مالك إسطبل خيل ، كائن بدائرة القسم أنه حال حضوره لمحل عمله إكتشف قيام شخصين بالتعدى على آخرمما أدى لوفاته فأمسك بهما وقام بإيثاقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ .

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وبإعادة مناقشة المُبلغ إعترف بإختلاقه للواقعة وقرر أن 3 من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه فى مجال الخردة عرضوا عليه شراء 2 ميزان وإسطوانة بوتاجاز كانوا بحوزتهما من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالى المتفق عليه إكتشف سرقة مبلغ مالى - هاتفه المحمول فإتهمهم بالسرقة وقام بتقييدهم وإحتجازهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب ، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فإختمر فى ذهنه إختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مسائلته ، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إتهم المُبلغ بإحداث إصابته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالعياط

واصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بطريق أسيوط الزراعي في العياط، ولجأرجال المباحث لتفريغ الكاميرات وفحصها المحيطة بمكان العثورعلى الجثمان، وناظر رجال المباحث الجثة لبيان الإصابات التي بها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بطريق أسيوط الزراعي، أمام قرية القطوري في العياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص، وعقب مناظرتها، تم نقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وتم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

19 ألف قرص ترامادول..سقوط أخطر ديلر في قضبة الشرطة بالجيزة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في توجية ضربة قاضية لعنصر إجرامي شديد الخطورة، حيث تمكنت من مداهمته ضبطه وبحوزته 19 ألف قرص ترامادول تقارب قيمتهما مليوني جنيه في الجيزة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامي (له معلومات جنائية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية مكبرة وتمكنت من ضبط المتهم بأحد الأكمنة التي أعدت له حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش) .

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.