رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس يخضع للمحاكمة اليوم بعد قبلة هيرموسو

يخضع لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، للمحاكمة بعد دعوى رفعت ضده مؤخرا عقب فضيحة قبلة نهائي مونديال السيدات.

محاكمة روبياليس

وتوجه روبياليس إلى المحكمة العليا في مدريد اليوم الجمعة، لمواجهة استجواب بعد دعوى ضده تتهمه بالاعتداء الجنسي لتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو في شفتيها دون رغبتها.

ووصل روبياليس إلى المحكمة برفقة المحامية أولغا توباو قبل 50 دقيقة من جلسة الاستماع التي جرت خلف أبواب مغلقة، ولم يتحدث لوسائل الإعلام بعد خروجه.

وبعد أسابيع من مقاومة مطالبات من لاعبين وسياسيين ومجموعات نسوية باستقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني، رضخ روبياليس أخيرا وترك منصبه في العاشر من سبتمبر الجاري.

لكنه لم يتراجع عن موقفه وأكد أن تصرفه كان بالتوافق في لحظة احتفال وسعادة.

وأعلنت بعض اللاعبات من التشكيلة الفائزة بكأس العالم الأخيرة، مقاطعة المنتخب الإسباني لحين حدوث تغييرات في إدارة الاتحاد.

ويتعلق مثول روبياليس أمام المحكمة بشكوى من النائبة العامة بالبلاد مارتا دورانتيث خيل بعد أن أبلغت هيرموسو مدعين بأن روبياليس قبلها في الفم دون رغبتها بعد أن أمسك رأسها بيديه.

وأضافت النائبة العامة جريمة إكراه محتملة بعد أن قالت هيرموسو إنها وأقاربها تعرضوا لضغط من روبياليس والمحيطين به لإعلان موافقتها على ما حدث.