ميلاد أسماعيل ياسين وعزت العلايلي.. حدث في يوم 15 سبتمبر

احداث يوم 15 سبتمبر

1830 ـ افتتاح خط سكة الحديد بين ليفربول ومانشستر.

1864 ـ توقيع اتفاقية سبتمبر بين الحكومة الإيطالية ونابليون الثالث

1894 - اليابانيون يلحقون بالصين هزيمة عسكرية كبيرة في «معركة بينغ يانغ».

1916 - استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ من قبل الجيش البريطاني في معركة السوم أثناء الحرب العالمية الأولى.

1928 - الطبيب البريطاني ألكسندر فلمنج يكتشف البنسلين.

1935 - الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم «قوانين نورمبرغ»، وتضمنت حرمان اليهود الألمان من حق المواطنة وتبني علم الصليب المعقوف شعار رسمي لألمانيا النازية.

1950 - بدأ معركة إنشون أثناء الحرب الكورية.

1952 - الأمم المتحدة توافق على ضم إرتريا إلى إثيوبيا بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها.

1963 - انتخاب أحمد بن بلة رئيساً للجزائر.

1974 - صدور مرسوم إنشاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

1982 - إسرائيل تحتل العاصمة اللبنانية بيروت بشكل كامل في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل.

1983 - رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن يستقيل من منصبه.

2009 - الإفراج عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي اكتسب شهرة عالمية بعدما رشق الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بحذائه.

2011 - محكمة جنايات القاهرة تقضي بالسجن مدة عشر سنوات على رجل الأعمال المصري أحمد عز، وإلغاء ترخيص شركتين لإنتاج الحديد مملوكتين له.

2015 -

مالكولم تورنبول يخلف طوني آبوت في رئاسة الحزب الليبرالي الأُسترالي ورئاسة وُزراء أستراليا.

إعلان نتائج تحقيق سقوط الرافعة في الحرم المكي الذي نفى الشبهة الجنائية وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية.

محكمة الجنايات الكويتية تقضي بإعدام سبعة أشخاص مدانين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق وتُبرِّئ أربعة عشر آخرين.

2017 -

وقوع تفجير في محطة بارسونز غرين في العاصمة البريطانية لندن يسفر عن إصابة 22 شخصًا على الأقل.

إنهاء مُهمة مسبار كاسيني-هويجنز في نظام زحل عن طريق إرساله طوعًا إلى قلب غلاف زحل الجوي.

2019 -

الناخبون التونسيون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية بوجود 26 مرشحا، في ثاني انتخابات رئاسية تقام بعد الثورة.

فوز المُنتخب الإسباني بنهائي بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019 بعد تغلُّبه على المُنتخب الأرجنتيني بِنتيجة 95 - 75.

2020 - توقيع اتفاقيتا تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع الإمارات والبحرين في واشنطن العاصمة.

مواليد 15 سبتمر

1911- شفيق نور الدين، ممثل مصري.

1912 - إسماعيل ياسين، ممثل مصري.

1985 - ياسمين رئيس، ممثلة مصرية.

1960 - منحة زيتون، ممثلة مصرية.

1934 - عزت العلايلي، ممثل مصري.