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النائب أيمن محسب يكشف دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المصريين الهجرة: من الوارد وفاة مصريين ودفنهم في ليبيا دون التعرف على هوياتهم
الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أيمن محسب: المواطن أهم عناصر التنمية المستدامة (فيديو)

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن أهم أولويات الدولة المصرية في السنوات الماضية رغم الأزمة العالمية الضاغطة على اقتصادها هو الاهتمام بالمواطن المصري ورأس المال البشري، لأنه الجزء الأصيل والحقيقي للتنمية المستدامة.

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وأضاف في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن العنصر الأساسي في التنمية المستدامة هو رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على الحفاظ على المواطن المصري على نحو كلي وتنميته وتطويره وتحسين أدائه سواء على المستوى العلمي أو الصحي أو على ما يقدم من خدمات اجتماعية أخرى. 

 الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع نصب عينه الوحدة الحقيقية لكيان الدولة المصرية، ومن ثم، فقد أدخلت الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها العديد من المبادرات. 

الحماية الاجتماعية

وذكر أن الدولة المصرية زودت 48% من موازنتها لشبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد أنها تولي المواطن المصري أهمية كبيرة، فلا مساس بالمواطن أو الدعم رغم الأزمات العالمية. 
 

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