مالك نادي إيفرتون يعلن بيعه لمستثمر أمريكي

أعلن مالك نادي إيفرتون فرهاد مشيري الإنجليزي صاحب الأصول الإيرانية، عن بيع النادي خلال الفترة القادمة، لمستثمر أمريكي.

مالك نادي إيفرتون يؤكد بيع النادي

وقال مشيري مالك نادي إيفرتون في بيان له : " أكتب إليكم بشأن اعتزامي بيع حصتي في إيفرتون إلى 777 بارتنرز، كما تعلمون من رسالتي المفتوحة في يوليو من العام الماضي، فقد كنت واضحًا بشأن الحاجة إلى جلب استثمارات جديدة واستكمال تمويل ملعبنا الجديد الشهير في براملي مور دوك، وهو الأمر الذي قمت بتمويله بشكل أساسي حتى الآن".

وأضاف: "لقد أصبح شرط ذلك أكثر وضوحًا بالنسبة لي حيث نواصل رؤية التغيرات السريعة في طبيعة ملكية وتمويل أندية كرة القدم الكبرى".

تابع: "لقد أظهرت فترتا الانتقالات الأخيرتان أن أيام المالك المتبرع تبدو بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الناس، وأن الأندية الكبرى أصبحت الآن مملوكة لشركات الأسهم الخاصة ذات الموارد الجيدة، أو المستثمرين الرياضيين المتخصصين أو الشركات والصناديق المدعومة من الدولة".

واصل مشيري: "في سعيي للاستثمار، تحدثت إلى عدد من الأطراف ونظرت في بعض الفرص المحتملة القوية، ومع ذلك، فمن خلال مناقشاتي المطولة مع 777، أعتقد اعتقادًا راسخًا أنهم أفضل الشركاء للمضي قدمًا بنادينا العظيم مع جميع مزايا نموذج الاستثمار متعدد الأندية".

وأستطرد: "ونتيجة لهذه الاتفاقية، أصبح لدينا مستثمر ذو خبرة وعلاقات جيدة في أندية كرة القدم سيساعد في تعظيم الفرص التجارية، وقد حصلنا على التمويل الكامل لملعبنا الجديد، والذي سيكون عنصرًا حاسمًا في النجاح المستقبلي".

وأوضح: "ستشهد الاتفاقية أن يصبح إيفرتون جزءًا من مجموعة 777 لكرة القدم، والتي تضم بالفعل نادي إشبيلية الإسباني، والفائز بالدوري الأوروبي الأخير، وجنوى الإيطالي، وفاسكو دي جاما البرازيلي، وأندية أخرى من جميع أنحاء العالم".

وأفاد مشيري: "من خلال هذه المجموعة، توفر 777 لأنديتها إمكانية الوصول إلى أدوات عالمية المستوى لدعم عمليات كرة القدم والفرص التجارية العالمية، وأعتقد أن هذه الخبرة، إلى جانب القوة الجماعية للأندية داخل المجموعة، هي ما يجعل 777 مناسبًا لإيفرتون".

وتابع موشيري: "أقول إن معرفة مستقبل نادينا أمر إيجابي، لم تكن السنوات القليلة الماضية سهلة بالنسبة لإيفرتون، وأنا واحد منكم، لقد كان من الصعب مشاهدة معاناتنا على أرض الملعب، ولكن تم وضع الأسس لمستقبل أكثر إشراقًا".

واسترسل: "فيما يتعلق بالملعب الجديد، فقد حققنا تقدمًا مذهلاً خلال العامين الماضيين، نحن لا نزال على المسار الصحيح وعلى الميزانية".

وأكمل: "للمضي قدمًا، سيلعب إيفرتون في ملعب سيكون موضع حسد الدوري الإنجليزي الممتاز وخارجه، الملعب الذي يقع في هذا الموقع سيجعله مميزًا طوال المباراة، والأهم من ذلك، هو الملعب الذي سيمنح إيفرتون منصة هائلة للنمو ويحدث تحولًا في شمال مدينة ليفربول والمجتمعات المحيطة به، سأظل فخورًا إلى الأبد بما حققناه".

وأستطرد: "أخيرًا، أود أن أشكر رئيس مجلس الإدارة وأولئك الذين يشغلون مناصب مؤقتة في النادي على التزامهم خلال العملية بجلب استثمارات وفرصة جديدة لنادي كرة القدم".

وشدد: "سيواصلون تقديم الدعم والتوجيه لضمان حسن سير النادي خلال المرحلة التالية من هذه العملية، والتي ستشمل حصول الصفقة على الموافقة التنظيمية المطلوبة من الدوري الإنجليزي الممتاز، واتحاد كرة القدم، وهيئة السلوك المالي، سأستمر في تحديث هذه العملية مع تقدمها".

وأتم: "في الوقت المناسب، سأكتب أيضًا إلى المساهمين بشكل أكثر رسمية لأطلب دعمكم في إتمام الصفقة عن طريق تصويت المساهمين، نيتي بالطبع هي التصويت لصالح هذا الاستثمار، الذي، كما أوضحته وأعتقد اعتقادًا راسخًا، يصب في مصلحة نادينا ومستقبله".