ماديسون لاعب توتنهام الأفضل بالشهر في الدوري الإنجليزي

توج جيسمس ماديسون نجم الفريق الأول لكرة القدم القدم بنادي توتنهام، بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل افجتماعي تويتر تغريدة معلناً بها فوز اللاعب جيمس ماديسون نجم توتنهام بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

كما فاز أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الول لكرة القدم بنادي توتنهام الأنجليزي، بجائزة أفضل مدرب لشهر أغسطس، في الدوري الإنجليزي.

مدرب توتنهام الأفضل في شهر أغسطس



وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر الحساب الرسمي لها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن فوز مدرب توتنهام بجائزة مدرب الشهر.

و أصبح أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هو أول مدير فني أسترالي يظفر بتلك الجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما أصبح أول مدير فني في تاريخ بلاده يقود فريقا في المسابقة.

وتفوق بوستيكوجلو مدرب توتنهام علي المرشحين ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وديفيد مويس مدرب وست هام، بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم.