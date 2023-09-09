سُبل حل الأزمة الاقتصادية في مصر.. أبرزها إنهاء البيروقراطية

كشف عضو مجلس إدارة صناعة الحبوب، كريم أبو غالي، سُبل حل الأزمة الاقتصادية في مصر، قائلا: إن عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الدولار في مصر ما يزال مستمرا، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يأتي بتطوير الصناعة وزيادة حجم التصدير وإنهاء البيروقراطية.

الأزمة الاقتصادية في مصر

وأشار كريم أبو غالي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قطاع السياحة متوقع أن يزيد من التدفق الدولاري الفترة المقبلة، علاوة على توقعات بزيادة أرباح قناة السويس لـ10 مليارات دولار.

وقال عضو مجلس إدارة صناعة الحبوب: «لدينا عجز يصل لـ35 مليار دولار في الميزان التجاري، وبرنامج دعم الصادرات أثر بالإيجاب على زيادة صادرات مصر خلال العامين الماضيين».

وتابع: إقرار برنامج دعم الصادرات يحتاج لدعم ويجب تشكيل لجان لحل أزمات المستثمرين

ولفت إلى أن أنواع الدعم الاقتصادي تتمثل في إنهاء البيروقراطية، والتواصل مع الصانع باستمرار، دعم الدولة للشركات بحيث لا تكون رد فعل بل فعل، عدم تقليل برنامج دعم الصادرات.



