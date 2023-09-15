بطريقة المغافلة.. التحقيق مع تشكل عصابي تخصص في سرقات الدراجات النارية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام 7 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية وتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستماع إلى أقوال الشهود والتحفظ على المسروقات وتحريز المضبوطات التي عثرت بحوزتهم.

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وأكدت التحريات أن التشكيل العصابي يقوم ببيعها عقب ذلك مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.