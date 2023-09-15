حملة موسعة علي المنشآت الطبية الخاصةبالقليوبية



قامت إدارة العلاج الحر بالقليوبية برئاسة د.شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر

وفرق العلاج الحر بالإدارات الصحية بعمل حملة موسعة علي المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية .

وقد تم المرور علي عدد ١٩٢ منشأة طبية خاصة منها عدد 5مستشفيات و ٤٨مركز طبي وعيادات تخصصية و ١٣٩عيادة خاصة ومعمل تحاليل.

و قد قامت لجنه مكبرة برئاسة د.شعبان وردة مدير الإدارة و مساعدي مدير الادارة ، وفريق العلاج الحر بالعبور بالمرور علي إحدي المستشفيات الخيرية بالعبور والتي تُعد من كبري المستشفيات بمنطقه الشرق الأوسط المتخصصه في استقبال حالات الحروق وقد قامت اللجنة بالمرور علي كافة الخدمات التي تقدمها المستشفي من جناح العمليات والعناية المركزة وغرف الاقامة و التعقيم المركزي و المغسلة والمطبخ والأكسجين والمولدات وتابعت اللجنة كافة الإجراءات الطبية المقدمة ومدي مطابقتها للاشتراطات.

وقد أسفرت الحملة الموسعة من العلاج الحر عن تنفيذ عدد ١٥ قرار غلق لمنشات تدار بدون ترخيص وتم إصدار عدد ٤٠ إنذار لمنشات طبية لتلافي السلبيات وجاري إصدار عدد ١٨قرار غلق لمنشات طبية خاصة تدار بدون ترخيص.

وفي نهاية الحملة أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة علي انه لا تهاون مع أي مخالفة تمس مريض القليوبية وان الحملات التي تشنها ادارة العلاج الحر مستمرة لضمان تقديم خدمة طبية مميزة لأهالي القليوبية.