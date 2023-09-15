بيتاجروا في المخدرات وبلغنا عنهم..ملابسات تعدي متهمين بالسلاح على عاملة نظافة وحماتها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بالشروع في قتل وحيازة سلاح بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم ٢٠٢٢/٤٣٢ جنايات الأميرية، أنهما استعرضا القوة ولوحا بالعنف والتهديد قبل المجني عليهما بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين لأسلحة نارية وبيضاء.



وأدلت الشاهدة الأولى " ن.ح" ۲۸ سنة عاملة نظافة بوجود خلافات سابقة بينها وبين المتهمان نظراً لتجارتهما الأئمة بالجواهر المخدرة أسفل منزلها ومعاتبتهما علي أتيان ذلك الفعل وإبلاغها السلطات عن فعلتهما وبيوم الواقعة وحال ترجلها رفقة أسفل منزلها فوجئت بالمتهم الأول محرزاً سلاحاً ناريا "خرطوش ورفقته شقيقه المتهم الثاني وحاولا التعدي عليها إلا أنها تمكنت من الهرب منهما وتواصلت هاتفياً مع حماتها الشاهدة الثانية حتي يؤازراها في الأنصراف من مسكنها خوفاً من بطش المتهمان بها.

وقالت إنه حال ترجلهم فوجنت بالمتهم الأول يتقدم صوبها مشهراً سلاحه الناري في مواجهتها وأطلق منه عياراً تارياً حاد عنها وحاول إطلاق عياراً آخر فتقدمت صوبه الشاهدة الثانية حتي تمنعه من استكمال فعلته إلا أن المتهم الثاني زاد عن شقيقه وتعدي عليها بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابتها مزعجاً إياها عن الأول ممكناً إياه من إطلاق عياراً تارياً آخر استقر بها وبالشاهدة الثانية ووالى الإطلاق صوباً بعيار ثالث إلا أنه حاد عن هدفه ولم يصيبها الأمر الذي حري بأهالي وقاطني المنطقة بالتدخل للزود عنها وحماتها فما كان من المتهمان إلا أن لاذا بالقرار.

فيما أدلت الشاهدة الثانية " ن.ع" ٥٢ سنة ربة منزل بذات مضمون أقوال زوجة نجلها الشاهدة الأولي وقيام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في مواجهة الأولي وأطلق منه عياراً تارياً حاد عن هدفه وشرع في اطلاق العيار الثاني فحاولت منعه فما كان من شقيقه المتهم الثاني إلا أن تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابتها بيدها ممكناً الأول من استكمال مشروعه الإجرامي وأطلاقه لعيار آخر أستقر بها وبالأولي وأطلق عياراً نارياً ثالثاً صوبهما إلا أنه حاد عن هدفه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنه وقعت بناء على ارتكابها جناية أخري أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها على إثر خلافات سابقة فيما بينهم فأعدا لذلك أسلحة وذخائر وأسلحة بيضاء وتوجهوا لحين أيقنا تواجدها وما أن ظفرا به حتى عاجلها الأول بأعيرة نارية من سلاحه استقرت أحداها بها محدثاً إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك حال تواجد الثاني علي مسرح الجريمة حاملاً لسلاح أبيض مطواة للشد من آزر شقيقه الأول إلا انه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهما شرعا في قتل المجني عليها الثانية عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق الأول وابل من الأعيرة النارية قبل المجني عليها قاصدين قتلها فحاد بعضاً من تلك الأعيرة عن هدفها وأحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لأرادتهم به وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته سلاحاً نارياً " خرطوش " دون أن يكون مرخصاً لهما في احرازه أو حيازته، وحيازه سلاح بدون ترخيص.

وجاءت الاتهامات الموجه للمتهم الأول أنه قاوم بالقوة والعنف موظفاً عمومياً معاون مباحث قسم شرطة الأميرية حال تنفيذه لأمر الضبط والإحضار الصادر بشأنه وذلك لحمله بغير حق علي الامتناع عن أداء ذلك العمل وهو منعه من ضبطه وذلك بأن أشهر سلاحا ناريا خرطوش.