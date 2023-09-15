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النائب أيمن محسب يكشف دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المصريين الهجرة: من الوارد وفاة مصريين ودفنهم في ليبيا دون التعرف على هوياتهم
الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قاعدة بيانات لتسجيل المصريين المتضررين من إعصار ليبيا

إعصار ليبيا
إعصار ليبيا

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنه عند وقوع الكوارث الإنسانية في أي بلد ما، فإن المساعدات تتدفق من الدول الأخرى، وبالنسبة لما حدث في ليبيا والمغرب كانت بداية المساعدات من الدولة المصرية.

إعصار ليبيا

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك شهداء ومصابين مصريين مفقودين في ليبيا والمغرب، فنحن نتحدث عن بلد غارق بالكامل، وقد بدأت الجهود الحكومية منذ اليوم الأول حتى الآن، ومؤخرًا تم إنشاء قاعدة بيانات وقناة اتصال من خلال منظومة الشكاوى الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات أسر المتضررين من العاصفة في ليبيا للوصول للمفقودين.

 

وتابع أن هناك الكثير من المصريين الذين لم يسجلوا على قاعدة البيانات، ما يجعلنا نسعى للوصول إليهم وتسجيلهم وتقديم مساعدات شهرية لأهاليهم.

 

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